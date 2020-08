Calciomercato, colpi Udinese e Sassuolo. Schick torna in Germania, Benevento scatenato [FOTO]

Trattative e indiscrezioni che si susseguono, a pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione di calciomercato. Dalla Serie A alla Serie B, dalla Serie C all’estero: le ultime notizie.

ATALANTA – Forte interesse del Leicester per Timothy Castagne. Il belga sarebbe il prescelto per prendere il posto di Chilwell passato al Chelsea.

BENEVENTO – Il Benevento ha chiuso con la Sampdoria per Gianluca Caprari. Nuovo rinforzo per Inzaghi dopo Lapadula. Ma i campani sono scatenati: nel mirino anche Bonaventura (svincolato) e Kluivert. Anche l’agente dell’olandese, Mino Raiola, cerca di convincere l’esterno di proprietà della Roma ad accettare la destinazione per rilanciarsi.

BOLOGNA – Il Bologna comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Andrea Poli, capitano della squadra rossoblù, per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022. Il ds del Bologna Bigon a Sky Sport ha confermato l’interesse per Supryaga: “C’è una trattativa, ma è un’operazione che si vedrà avanti nel tempo”.

CAGLIARI – Il Cagliari e l’Inter hanno avuto un incontro nelle ultime ore per Radja Nainggolan. Il futuro del centrocampista è ancora in bilico. I sardi hanno presentato una proposta, che però non convince ancora i nerazzurri. Intanto Razvan Marin è arrivato in città ed è pronto a firmare con la squadra di Di Francesco.

MILAN – C’è l’ultimo sì di Cellino per Tonali. Il Milan investirà in totale 35 milioni: 10 subito per il prestito, 15 per il esercitare il diritto di riscatto e 10 di bonus. Il giocatore, che firmerà un quinquennale, avrà uno stipendio netto che oscillerà tra i 2 milioni e i 2 e mezzo.

ROMA – E’ praticamente fatta per il passaggio di Schick al Bayer Leverkusen per 26/27 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

SASSUOLO – Stefano Sensi sarà ancora dell’Inter perché sarà riscattato per 20 milioni di euro. Come parte dell’affare, il Sassuolo ha chiesto Pirola per la difesa ma i nerazzurri hanno detto no alla cessione del centrale. Nel frattempo arriva il talento offensivo dell’Atletico Madrid Schiappacasse, che ha già giocato in prestito al Parma da gennaio a giugno 2019. Operazione a titolo definitivo.

SPEZIA – Attraverso il proprio sito ufficiale, lo Spezia ha reso noto il cambio di direttore generale avvenuto in queste ore. Lascia Guido Angelozzi, che ricopriva la carica di Dg, al suo posto l’ex Lecce Mauro Meluso: “Lo Spezia Calcio è lieto di poter annunciare che a partire dal 1 settembre 2020 il ruolo di Direttore Generale dell’Area Tecnica sarà ricoperto da Mauro Meluso, il quale ha sottoscritto un contratto triennale con il club aquilotto. Nato a Cosenza il 1° gennaio 1965, da calciatore ha indossato tra le altre le maglie di Lazio, Cremonese, Salernitana e Monopoli, mentre da dirigente ha ricoperto la carica di direttore sportivo a Padova, Pisa, Foggia, Ternana, Teramo, Frosinone e Cosenza. Dal giugno 2016 è stato tra i grandi artefici del ritorno nella massima serie del Lecce, infatti alla guida della direzione sportiva del club salentino ha contribuito in maniera decisiva al doppio salto di categoria dei giallorossi, sfiorando anche la salvezza in Serie A, sfumata soltanto all’ultima giornata. Al nuovo Direttore aquilotto un caloroso benvenuto da parte di tutto il popolo spezzino. Allo stesso tempo la Società bianca comunica che il sig. Guido Angelozzi non ricoprirà più la carica di Direttore Generale Tecnico del Club. Al dirigente siciliano il ringraziamento per quanto fatto in due stagioni ricche di soddisfazioni e culminate con una storica promozione in Serie A, unitamente agli auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi”.

UDINESE – L’Udinese definisce l’affare con l’AZ Alkmaar per il terzino Ouwejan che domani sosterrà le visite mediche e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai friulani.

SERIE B – Il Pescara è ad un passo da Mirko Valdifiori. Per l’ex SPAL pronto un biennale. Buonaiuto passa dal Perugia alla Cremonese a titolo definitivo. Vido torna in prestito al Pisa dall’Atalanta. Possibile scambio Perugia-Reggina tra Di Chiara e Corazza. Il Pordenone ha chiuso per l’esterno offensivo Mallamo dall’Atalanta.

ESTERO – James Rodriguez è sempre più vicino a lasciare il Real Madrid per iniziare una nuova esperienza con l’Everton. Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic è davvero a un passo dal ritorno al Siviglia.