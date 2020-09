Calciomercato, colpo Roma dal Torino. Talenti per Parma e Sampdoria, tre nomi per Fiorentina, Genoa e Spezia

Il weekend ha lasciato indicazioni anche sul fronte calciomercato, i club si muovono con l’intenzione di completare le squadre per l’inizio della stagione. Diverse le operazioni per le grandi squadre, ma anche per medie e piccole, ecco tutto nel dettaglio.

ROMA – Si avvicina un innesto per la difesa. Si tratta del difensore del Torino Armando Izzo, intesa in prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Per il vice Dzeko arrivano conferme su Kokorin.

FIORENTINA – Attivissimo il club viola. Tentativo per Leonardo Spinazzola. Le alternative sono Barreca, rientrato al Monaco dopo il prestito al Genoa, e Sema, di proprietà del Watford.

HELLAS VERONA – “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da ACF Fiorentina – con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive di Marco Benassi, centrocampista classe 1994”.

SPEZIA – Triplo colpo per il club neopromosso. In arrivo Mattiello dopo il prestito poco fortunato al Cagliari, accordo per il giovane attaccante dell’Atalanta Piccoli. Fatta per l’esterno offensivo dell’Aek Atene Daniele Verde.

PARMA – Soluzione dalla Juventus. E’ vicinissimo Nicolussi Caviglia, contatti molto avanzati e fumata bianca che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.

SAMPDORIA – Il club blucerchiato accelera per Antonio Marin, centrocampista della Dinamo Zagabria. E’ un classe 2001, ma che sembra già pronto ad alti livelli.

GENOA – Attivissimo il club rossoblu. Ufficiale l’arrivo di Zajc, chiuso anche l’innesto di Filippo Melegoni dall’Atalanta, superata la concorrenza del Parma. Fatta anche per Giuseppe Caso dall’Arezzo, operazione a titolo definitivo. Fatta per Badelj.

