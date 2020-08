Calciomercato, doppia trattativa per il Milan. L’Inter bussa in casa Samp, due nuovi nomi per il Torino

E’ stato un weekend molto caldo sul fronte calciomercato. Dopo l’annuncio della Juventus sul nuovo allenatore, anche le trattative sono pronte ad infiammarsi, sono in arrivo interessanti colpi per la prossima stagione. Si muovono anche le medie e le piccole, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

MILAN – I rossoneri hanno scelto il prossimo colpo. Nuovi passi per Aurier del Tottenham, l’intenzione è quella di rinforzare la fascia e sarebbe un’operazione di primissimo livello. Vicino il ritorno di Bakayoko.

TORINO – Nome interessante per la nuova squadra da consegnare al tecnico Giampaolo. Occhi su Ricardo Rodriguez, tornato al Milan dopo il prestito al Psv. La prossima settimana andrà in scena un incontro con gli agenti per valutare la fattibilità dell’operazione. I granata avrebbero messo nel mirino Tiquinho Soares, servono 15 milioni per convincere il Porto.

ROMA – Dan Friedkin vuole subito un grande colpo, il nome che stuzzica di più è quello di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. Per la porta si avvicina Sirigu, l’estremo difensore nel mirino anche del Cagliari.

CAGLIARI – Inserimento per Florenzi. L’ex Valencia sarebbe una soluzione in grado di fare la differenza per l’allenatore Di Francesco.

INTER – Il club nerazzurro segue con grande attenzione la situazione di Federico Bonazzoli, attaccante che si è messo in mostra nel finale di stagione. Potrebbe entrare nella trattativa qualche contropartita. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con i nomi di tutti i calciatori che potrebbero cambiare maglia.