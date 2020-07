Calciomercato, due nomi per il regista della Juve. Grandi firme per la Fiorentina, super offerta alla Samp

Il calciomercato partirà ufficialmente nel mese di settembre, ma le società del campionato di Serie A non stanno di certo a guardare, diverse trattative sono già partite e potrebbero avere epilogo positivo a stretto giro di posta. Ecco la situazione nel dettaglio con tutte le operazioni di oggi.

ESTERO – Mircea Lucescu è il nuovo allenatore della Dinamo Kiev. Il tecnico ha firmato col club ucraino un contratto di due anni con opzione per il terzo. La Lokomotiv Mosca ha annunciato che Joao Mario non resterà nel club della capitale russa. Il portoghese torna, così, all’Inter. Zinedine Zidane sarà sulla panchina del Real Madrid anche per la stagione 20-21, è quanto riporta il quotidiano sportivo Marca. Thomas Christiansen è stato nominato allenatore della nazionale di Panama. Lo ha annunciato la Federazione panamense.

FIORENTINA – In attesa di risolvere la questione panchina con la ricerca di un sostituto di Iachini, il club viola fa sul serio su fronte calciatori. Continuano i contatti per Gotze e Mandzukic.

Franck Ribery sul futuro: “Io mi alleno e mi diverto come il primo giorno. Non sono affatto stanco di quello che faccio, per me il calcio, oltre che un lavoro, è divertimento e passione. Un futuro da allenatore? Per adesso ho ancora voglia di giocare, ci penserò quando sarà il momento. Finché avrò ancora voglia e le giuste motivazioni e il mio fisico continuerà a reggere vorrei continuare a giocare”.

JUVENTUS – Il club bianconero, dopo l’arrivo di Arthur, è alla ricerca di un altro centrocampista. Il preferito di Sarri è Jorginho, ma stuzzica anche la soluzione Locatelli, ex Milan protagonista di una stagione eccezionale.

NAPOLI – Sono ore decisive per l’arrivo di Osimhen. “È un’operazione su cui c’è il silenzio finché non viene finalizzata – ha detto l’intermediario Andrea D’Amico a Radio Kiss Kiss Napoli – quindi io non posso aggiungere altro. Oggi pomeriggio? È una cosa in definizione, ma non posso aggiungere altro. A Gattuso piacciono tutti i giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter rendere questo Napoli sempre più forte. Napoli è la piazza giusta per Victor, non come a Liverpool”.

Nel frattempo il Manchester City prepara 330 milioni di euro per Guardiola. Una parte potrebbero essere investiti per il difensore Koulibaly.

SAMPDORIA – Il futuro di Ramirez potrebbe essere lontano dai blucerchiati. Occhi dall’Al Ain, club in forte ascesa degli Emirati Arabi Uniti. Sono stati avviati i contatti e il calciatore sarebbe stuzzicato dalla vantaggiosa offerta economica.

