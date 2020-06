Calciomercato, è fatta per lo scambio Pjanic-Arthur. Nuovo difensore per Cagliari, Atalanta e Lazio, colpo Parma

Giornata clamorosa sul fronte calciomercato, sono tante le squadre che si muovono per rinforzarsi per la prossima stagione. Sono andati in scena veri e propri botti, la sessione entra finalmente nel vivo. Grandi movimenti che riguardano anche le grandi squadre, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

BARCELLONA-JUVENTUS – E’ fatta per lo scambio tra Pjanic e Arthur, la trattativa è stata definita nei minimi dettagli. Il centrocampista brasiliano ha dato l’ok definitivo al trasferimento, l’annuncio è previsto già nel weekend, tra sabato e domenica. De Sciglio è stato escluso dall’operazione, la Juventus riduce leggermente il monte ingaggi. E per l’attacco dei bianconeri circola il nome di Pierre-Emerick Aubameyang.

ESTERO – Il Borussia Dortmund ha reso noto l’arrivo del terzino belga Thomas Meunier. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale. Per la panchina confermato il tecnico Favre.

LAZIO – Scatto dei biancocelesti per il difensore del Verona Kumbulla, c’è l’accordo di massima. Superata la concorrenza di diversi club italiani. Il Verona ha trovato il sostituto, si tratta di Cetin della Roma.

ATALANTA – Secondo le10sport, anche l’Atalanta si è interessata a Zeki Celic, terzino destro del Lille, operazione da 12 milioni di euro.

PARMA – La squadra di D’Aversa è in lotta per l’Europa e pensa ad una squadra importante per la prossima stagione. Si lavora all’arrivo di Amad Traoré, classe 2002 di proprietà dell’Atalanta.

CAGLIARI – Secondo Gianluca Di Marzio occhi su Matias Nani, classe ’98 argentino, centrale attualmente in prestito al Central Cordoba dalla Roma.

