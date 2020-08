Calciomercato Fiorentina, i botti che infiammano i tifosi: si cercano profili d’esperienza, tutti i nomi

CALCIOMERCATO FIORENTINA – La stagione della Fiorentina è stata altalenante, l’inizio è stato molto deludente poi nel periodo post-lockdown la squadra ha conquistato buoni risultati che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo salvezza. La decisione (un pò a sorpresa) è stata quella di confermare l’allenatore Beppe Iachini, il presidente Commisso ha optato per la continuità. Ma il club viola non può permettersi un altro campionato anonimo, dovrà lottare per raggiungere l’Europa. Per questo motivo la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte, previste diverse trattative sul fronte calciomercato.

Sono tre i calciatori che stuzzicano la fantasia dei tifosi. Il primo grande obiettivo è l’ex Juventus Mario Mandzukic, si è da poco svincolato e potrebbe tornare nel campionato italiano, per caratteristiche può essere molto utile per la Fiorentina. L’altro nome è quello di Gotze che ha lasciato il Dortmund, in questo caso il problema potrebbe essere l’ingaggio. L’ultima soluzione è quella di Vazquez, trequartista in uscita dal Siviglia. Si tratta solo di alcune trattative, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi di mercato della Fiorentina.