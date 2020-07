Calciomercato Fiorentina, Commisso fa sul serio: la lista degli obiettivi è lunghissima

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Un altro mattoncino verso l’obiettivo salvezza. La Fiorentina ha conquistato un buon punto nella sfida casalinga contro il Cagliari, le ultime prestazioni hanno permesso di avvicinarsi alla permanenza in Serie A, traguardo fondamentale per programmare al meglio il futuro. E’ stata una stagione di transizione, il prossimo campionato dovrà essere quello del riscatto e della definitiva consacrazione. Sono le intenzione del presidente Commisso che ha voglia di lottare per le zone alte della classifica. Per questo motivo i viola si stanno muovendo sul fronte calciomercato per anticipare i tempi.

PORTIERE E DIFESA – Dragowski è un buon portiere e ha dimostrato un ottimo potenziale, potrebbe arrivare un nuovo dodicesimo. Per la difesa bisognerà rispedire al mittente le richieste per Pezzella e Milenkovic. Il sogno è Thiago Silva.

IL CENTROCAMPO – E’ il reparto che, probabilmente, ha bisogno di maggiori innesti. Si proverà a puntare su Castrovili, la cessione del giovane centrocampista è da escludere. In entrata tanti nomi in grado di aumentare la qualità e l’esperienza della squadra, quelli che stuzzicano di più sono Nainggolan e Bonaventura. Per la fascia si segue sempre Florenzi.

ATTACCO – Nonostante qualche battibecco dopo l’episodio del furto, Ribery ha intenzione di rispettare il contratto con la Fiorentina e rimanere in viola per un’altra stagione. In uscita potrebbe esserci Chiesa. Serve un calciatore in grado di fare la differenza, ritorno di fiamma per l’ex Juventus Mario Mandzukic. Ma sono tante altre le soluzioni, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi per la prossima stagione.