Calciomercato Fiorentina, altri due botti per Montella: il nuovo 11 adesso è super competitivo [FOTO]

CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina è reduce dall’esordio in campionato, sconfitta contro il Napoli con il risultato di 3-4, partita pirotecnica e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della squadra, la squadra di Montella può essere una sicura protagonista in stagione. La Fiorentina ha incontrato una candidata allo scudetto e si è disimpegnato bene, sfiorando anche la vittoria e senza poter contare dal primo minuto su Ribery, l’ex Bayern Monaco ha bisogno ancora di tempo per trovare la migliore condizione fisica. La dirigenza viola si è mossa sicuramente bene sul mercato, sono arrivati calciatori internazionali ed in grado di fare la differenza, nelle ultime ore altri due colpi molto importanti che aumentano ancora di più la qualità della squadra. Sfoglia la fotogallery in alto per scoprire i colpi messi a segno ed il nuovo 11 per Montella che potrebbe passare al 4-2-3-1.