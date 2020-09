Calciomercato Fiorentina, esperienza per Iachini: come cambia l’11 dopo gli ultimi innesti

CALCIOMERCATO FIORENTINA – E’ una delle squadre più attive sul fronte calciomercato. Stiamo parlando della Fiorentina, la dirigenza viola ha optato per la continuità con la conferma in panchina dell’allenatore Iachini. L’ultima parte della scorsa stagione ha fornito delle indicazioni che sono state sfruttare per costruire la squadra. L’obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile alla zona Europa, dovrà essere il campionato del definitivo riscatto.

In porta è stata decisa la conferma del portiere Dragowski, rappresenta una cerca nonostante qualche leggera incertezza. In difesa spazio al trio formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Per i primi due sono arrivate offerte molto importanti, il serbo è seguito con attenzione dal Milan ma solo un’offerta irrinunciabile potrebbe convincere i viola alla cessione. A centrocampo sono due le novità: Bonaventura e Borja Valero, con Castrovilli che rappresenta una sicurezza. In attacco c’è Ribery, mentre per Kouame potrebbe essere la stagione della consacrazione. La Fiorentina può contare su tanti calciatori di qualità che possono garantire tante soluzioni ed anche un possibile cambio di modulo, in caso di squadra più offensiva probabile anche l’inserimento di Cutrone o di un nuovo attaccante che potrebbe arrivare dal mercato. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto, ecco il nuovo 11 della Fiorentina.