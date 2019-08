Calciomercato Fiorentina, Ribery ciliegina sulla torta: col francese l’attacco è super [IL NUOVO 11]

Calciomercato Fiorentina – Una ventata d’entusiasmo come non si vedeva da tempo ha portato in dote l’arrivo dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso nella città toscana. Un capitale importante, il suo, che tuttavia vuole gestire con logica ed oculatezza al fine di programmare un ritorno dei viola tra le ‘big’. Dopo la conferma in panchina di Montella, arrivato nel finale di una stagione, quella scorsa, tutt’altro che esaltante, la dirigenza ha piazzato i colpi Lirola, Pulgar, Badelj e Boateng. La ciliegina sulla torta, però, potrebbe essere rappresentata dal colpaccio Ribery, che dopo una vita al Bayern Monaco ha lasciato la Germania.

Calciomercato Fiorentina, Ribery è più vicino che mai: la situazione

Tante le offerte ricevute da tutto il mondo ma, come scritto in altra pagina, il francese mai è stato tanto vicino alla Fiorentina, che può contare sull’appoggio’ della moglie del calciatore la quale apprezza la città e gradirebbe la scelta. In attesa di saperne di più in questi giorni, è facile ipotizzare come potrebbe presentarsi l’attacco titolare viola con l’arrivo di Ribery: esplosività, freschezza ed esperienza, un mix perfetto. In alto, la FOTOGALLERY con l’undici della Fiorentina.