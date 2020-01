Calciomercato Fiorentina, arrivano tre colpacci: come cambia l’11 per l’assalto all’Europa [FOTO]

CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina ha cambiato passo. L’arrivo dell’allenatore Iachini ha portato gli effetti sperati per il club viola, l’esonero di Vincenzo Montella forse è arrivato troppo tardi, la squadra ha perso punti ingenui. La Fiorentina è reduce da un pareggio ed una vittoria nel campionato di Serie A e dall’importante qualificazione ai quarti di Coppa Italia, vera e propria impresa contro la lanciata Atalanta. La dirigenza nel frattempo è scatenata sul fronte calciomercato, diverse trattative nelle ultime ore. La Fiorentina si è già regalata l’attaccante Cutrone, un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, l’ex Milan è già andato in gol proprio nella partita di Coppa Italia. Finita? Macchè, la dirigenza viola sta per chiudere altri due importanti colpi, uno per reparto. Per la difesa è ai dettagli l’accordo con la Roma per Juan Jesus, per quanto riguarda il centrocampo vicinissimo anche Duncan. Un tris di acquisti importantissimo che potrebbe rilanciare la Fiorentina in chiave Europa. In alto ecco la fotogallery con il probabile nuovo 11 a disposizione di Iachini.