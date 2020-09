Calciomercato, arriva la firma di Bonaventura. Sorpresa Atalanta, offerte di Sampdoria e Torino

Continuano le trattative di calciomercato che riguardano le squadre del campionato di Serie A. La stagione sta per prendere il via, le dirigenze sono impegnate a costruire le rose per farsi trovare al completo ai nastri di partenza, ecco tutte le operazioni che riguardano anche i club esteri.

ESTERO – “Jason sarebbe entusiasta di giocare con il Napoli, ma e’ chiaro che l’ultima parola aspetta agli azzurri. Premetto, e’ ovvio che il ragazzo sia felicissimo al Lione in questo momento, ma viste le sue prestazioni in Champions League, ha attirato su di se’ l’interesse dei maggiori club europei”. Sono le dichiarazioni di Jesse De Preters, agente di Jason Denayer, intervenuto a Radio Punto Nuovo. “Quindi, non e’ che Jason stia spingendo per andarsene da Lione, e’ molto contento in Francia, ha grande rispetto per il club di cui indossa la fascia da capitano. Allo stesso tempo, pero’, nel mio modo di vedere – ha aggiunto – il Lione non e’ qualificato per le coppe europee la prossima stagione. E questo potrebbe condurre tutte le parti a considerare un trasferimento, affinche’ Jason torni a giocare a livello europeo anche quest’anno”.

Patrick Schick si trova a Leverkusen per essere sottoposto alla rituali visite mediche. Nelle casse della Roma 29 milioni con i bonus.

Yannick Ferreira Carrasco è ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid: contratto di 4 anni.

Secondo Deportes Cuatro l’attaccante Morata starebbe spingendo per il ritorno alla Juventus.

Alex Telles vicino al Manchester United. Secondo A Bola, il Porto spera di ottenere dalla cessione circa 30 milioni di euro.

INTER – “La pandemia ha colpito tutti i club, l’Inter non era nelle condizioni di poter fare un’offerta per Messi. È giusto che Leo prosegua al Barcellona, è casa sua. Ma potrebbe giocare bene in qualunque campionato perché è un fenomeno”, ha detto il vice presidente nerazzurro Zanetti a TyC Sport.

Ufficiale l’arrivo di Kolarov. “Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma”.

FIORENTINA – Colpo di mercato per il club viola: Bonaventura è già in città, si tratta di un colpo di sicuro livello a parametro zero. Il Valencia spinge per Pezzella, la Fiorentina chiede almeno 15 milioni di euro.

SAMPDORIA – La Dinamo avrebbe aperto alla cessione di Antonio Marin, gioiellino classe 2001. L’affare potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

ATALANTA – Innesto sulla fascia per l’allenatore Gasperini. Accordo per Cristiano Piccini del Valencia, già in serata è previsto l’arrivo a Bergamo.

TORINO – Secondo quanto riporta il ‘The Sun’ il club granata avrebbe offerto 24 milioni di euro per assicurarsi le prestazione del centrocampista Torreira. Una cifra molto importante che potrebbe convincere l’Arsenal.

