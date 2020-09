Calciomercato, svolta sul futuro di Nainggolan. Tris del Genoa, portiere al Milan e Parma-Verona show

Aggiornamenti importanti sul fronte calciomercato. E’ stata una giornata ricca di emozioni, le squadre del campionato di Serie A si muovono per regalare agli allenatori le rose al più presto complete. Novità sia in Italia ma anche dall’estero, ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

GENOA – “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Genoa il calciatore Lennart Czyborra a titolo temporaneo della durata biennale con obbligo di riscatto. Nel ringraziare il giocatore per questi mesi in nerazzurro, gli auguriamo il meglio per questa sua nuova esperienza professionale”. Adesso si sta per chiudere per altri due colpi: Karsdorp, ex Roma e Zajc, il trequartista sloveno ex Empoli.

PARMA – Novità in arrivo. Raoul Bellanova e Filippo Melegoni sono pronti per firmare. Colpi dall’Atalanta, si tratta di due calciatori che potrebbero essere delle sorprese. Il Parma è in corsa per gioiellino dell’Atletico Madrid: Nehuen Perez.

CAGLIARI – “L’incontro non è andato bene, rimane a Milano. Se riusciremo a regalarlo a Di Francesco? No, impossibile. Credo proprio che rimarrà a Milano, l’Inter lo vuole tenere. La trattativa per Fazio? Stiamo discutendo con la Roma, valutiamo nei prossimi giorni se sarà un’operazione che riusciremo a fare. Zaza? Non ci interessa minimamente, abbiamo Pavoletti e Simeone. Ounas possibile contropartita del Napoli per Nandez? Assolutamente no, Nandez rimane da noi, non l’abbiamo mai proposto a nessuno”. Sono le dichiarazioni del presidente Giulini.

HELLAS – “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Manchester City FC – con opzione di riscatto – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilić, 19enne centrocampista serbo. Nato a Niš, in Serbia, il 17 marzo 2001, Ivan Ilić è un centrocampista mancino (187 cm di altezza per 75 kg di peso forma). Acquistato a titolo definitivo dal Manchester City nell’estate del 2017, è rimasto sino a gennaio 2019 alla Stella Rossa di Belgrado, militando nella formazione U19 ma collezionando due presenze in Prima Squadra (una in campionato e un’altra in Coppa nazionale). Successivamente si è trasferito in prestito all’Fk Zemun, nella Prva Liga (la seconda divisione serba), totalizzando 16 presenze, 3 reti e 1 assist gol nella seconda parte della stagione 2018-2019. Nella scorsa stagione, 2019-2020, ha invece militato, sempre in prestito, nella Keuken Kampioen Divisie, la seconda divisione olandese, con il NAC Breda, disputando complessivamente fra campionato e Coppa nazionale 24 partite, nelle quali ha realizzato 4 reti e fornito 2 assist-gol. Ivan Ilić ha anche vestito la maglia della Nazionale serba con le selezioni giovanili Under 17 (15 presenze e 1 gol), U19 (1 presenza) e Under 21 (5 presenze e 1 rete)”. Per il centrocampo ipotesi Benassi. Federico Dimarco ancora in prestito.

MILAN – Sorpresa in porta per il ruolo di vice-Donnarumma. E’ fatta per Ciprian Anton Tătărușanu, arriva dal Lione.

FIORENTINA – Il club viola è in pole per assicurarsi le prestazioni di Borja Valero. L’ex Inter si prepara per il ritorno con i viola. Joe Barone ha fatto un punto sul mercato viola: “Mercato? Stiamo valutando tutte le opportunità. Torreira? Vediamo, stiamo lavorando con Pradè. Chiesa? Ne parleremo con calma a Firenze”.

