Calciomercato – Nuova squadra su Nainggolan, portiere allo Spezia. Mediano all’Udinese, si muove il Genoa

Calciomercato – La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo. Tante le trattative già definite, altre in chiusura. Le squadre iniziano a muoversi in vista dell’avvio di stagione ormai imminente. Di seguito le ultime notizie, in alto la FOTOGALLERY con i calciatori che potrebbero cambiare maglia a breve.

BENEVENTO – Il presidente dei sanniti, Oreste Vigorito, ha confermato l’interesse per il centrocampista della Fiorentina Dabo, ultima stagione alla SPAL.

CAGLIARI – I sardi continuano a sperare nel ritorno di Radja Nainggolan, ma si registra l’importante inserimento del Galatasaray. I turchi avrebbero offerto 18 milioni all’Inter.

FIORENTINA – Continua la ricerca di una punta. I viola hanno fatto dei sondaggi per Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach. I viola sono alla ricerca anche di un terzino sinistro. Tanti i nomi sul taccuino: Antonio Barreca, Ken Sema e Leonardo Spinazzola tra questi.

GENOA – Il primo obiettivo per la difesa del Genoa si chiama Andrea Ranocchia. La trattativa con l’Inter è già avviata, sarebbe un ritorno. Come terzino destro valutato Sabelli.

LAZIO – Dopo aver definito l’acquisto di Muriqi (QUI I DETTAGLI), i biancocelesti tornano su Marash Kumbulla. 16 milioni di euro più André Anderson per convincere il Verona.

SPEZIA – I liguri hanno praticamente definito l’arrivo del portiere Zoet dal PSV Eindhoven. A riportarlo è ‘TMW’. Accordo biennale per l’olandese.

UDINESE – Secondo i media turchi, il club bianconero avrebbe praticamente definito l’arrivo di Dorukhan Tokoz, centrocampista classe ’96 ex Besiktas.

SERIE B – L’Empoli sta per chiudere la trattativa per Casale, al Venezia nell’ultima stagione. Al Pordenone arriva Falasco. La Reggina ha chiesto all’Inter il prestito del difensore Gravillon. Frosinone e Pescara si sfidano per Di Paolantonio, svincolato dopo l’esperienza all’Avellino.

ESTERO – Fabio Silva passa dal Porto al Wolverhampton per 40 milioni di euro, record per il club inglese. Contratto di cinque anni per il promettente attaccante. il Barcellona è vicinissimo all’acquisto dell’attaccante olandese Memphis Depay per 25 milioni di euro dall’Olympique Lione. L’Arsenal ha proposto all’Atletico Madrid Mateo Guendouzi e Alexandre Lacazette per arrivare al centrocampista ghanese Thomas Partey. Il Tottenham segue il 25enne attaccante senegalese del Metz, Habib Diallo.