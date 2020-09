Calciomercato Genoa, il nuovo 11 che ha in mente Maran: squadra rivoluzionata

CALCIOMERCATO GENOA – Può essere la vera sorpresa della prossima stagione in Serie A. Stiamo parlando del Genoa, il club rossoblu è reduce da un campionato veramente deludente, la salvezza è arrivata solo all’ultima giornata. Adesso l’intenzione è quella di tornare protagonista, la dirigenza si sta muovendo molto bene e può contare su una base soprattutto in difesa e centrocampo, mentre servirà una vera rivoluzione in attacco. Ma andiamo con ordine.

In porta c’è Perin che rappresenta una sicurezza. Il tecnico Maran dovrebbe puntare sul 3-5-2 e ha bisogno di difensore strutturati. C’è Zapata, è arrivato Czyborra, ma sono in arrivo altri due colpi: il primo è il ritorno di Goldaniga dal Sassuolo, l’altro dovrebbe essere Juan Jesus. Per il centrocampo è ai dettagli la trattativa per la fascia con Karsdorp mentre per il ruolo di centrale è molto vicino Badelj.

E in attacco. E’ il reparto che ha bisogno di maggiori innesti. Si sta ancora lavorando con il Verona per lo scambio Stepinski-Favilli, la trattativa si è un pò fermata ma dovrebbe riprendere già nei prossimi giorni. L’obiettivo numero uno è Cutrone, sarebbe l’uomo ideale per Maran che in alternativa vorrebbe Pavoletti. E’ arrivato Asoro, avrà bisogno di crescere. Ma non è finita, si potrebbe puntare su una coppia interessante per l’attacco, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con l’11 che vorrebbe il Genoa per la prossima stagione.