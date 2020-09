Calciomercato Genoa, Preziosi scatenato: colpi già chiusi e altri botti in arrivo

CALCIOMERCATO GENOA – L’ultima stagione ha lasciato il segno. Il Genoa è reduce da un campionato molto deludente, è riuscito a raggiungere la salvezza ma il rendimento non può essere considerato all’altezza. Nonostante l’obiettivo raggiunto il club ha deciso di esonerare il tecnico Nicola e affidare la panchina a Maran, l’ex Cagliari è sicuramente un buon tecnico e può regalare soddisfazioni alla piazza.

Il presidente Preziosi si è scatenato e ha intenzione di costruire una squadra forte per la prossima stagione, le prime mosse sono veramente incoraggianti. Il porta è tornato Perin che è una sicurezza tra i pali, in difesa è arrivato Czyborra, per il centrocampo Zajc. E’ ai dettagli anche l’arrivo dell’esterno Karsdorp. Per l’attacco è fatta per Joel Asoro, calciatore svedese di origini ghanesi, attaccante dello Swansea City, e della Nazionale Under-21, l’affare è stato definito. E’ finita? Macchè. Il Genoa ha intenzione di chiudere affari per tutti i reparti, in attacco si sta lavorando allo scambio tra Stepinski e Favilli. Per il centrocampo è vicinissimo Badelj. Ma sono tanti altri gli obiettivi, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi tra nuove trattative e operazioni già chiuse.