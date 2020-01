Calciomercato Genoa, ecco i rinforzi per la salvezza: come cambia l’11 dopo gli ultimi innesti [FOTO]

CALCIOMERCATO GENOA – Situazione delicatissima in casa Genoa, il club rossoblu non riesce a risollevarsi in classifica al momento la squadra del presidente Preziosi sarebbe retrocessa. Serve un cambio di passo a partire dalle prossime partite ed evitare una retrocessione che sarebbe ‘drammatica’ sia dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto economico. Per questo motivo il numero uno rossoblu continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rose, dopo il portiere Perin, il centrocampista Behrami e l’attaccante Destro sono in arrivo altri due calciatori. ‘E’ fatta per il ritorno dell’attaccante Iago Falque, accordo raggiunto con il Torino, il calciatore dovrà trascinare con giocate e gol il Genoa alla salvezza. Nel pomeriggio incontro la Fiorentina per Sottil, calciatore offensivo ma che può essere schierato anche come esterno di centrocampo, si va verso l’accordo in prestito.

Il Genoa poi sarà attento anche nelle ultime ore di calciomercato, alla ricerca di qualche occasione per rinforzare ancora di più la rosa, il presidente Preziosi non può permettersi di perdere la massima categoria. Sfoglia la fotogallery in alto con il nuovo 11 del Genoa dopo gli ultimi innesti.