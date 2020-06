Calciomercato, Gervinho può rimanere in Serie A. L’Atalanta compra dalla Juve, sorprese di Genoa e Torino

Gli ultimi giorni sono stati veramente interessanti sul fronte calciomercato. Tante trattative che riguardano le squadre del campionato di Serie A, si muovono i grandi club con l’intenzione di costruire squadre ancora più forti, operazioni anche per le medie e le piccole. Ecco tutto nel dettaglio.

JUVENTUS – Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Houssem Aouar, nel mirino della Juventus: “Non penso che la Juve sia la priorità di Aouar. E non ho mai ricevuto offerte da Torino, salvo per giocatori di seconda fascia di cui però non ricordo i nomi”. Nel frattempo manca veramente poco per l’arrivo del centrocampista Arthur, attraverso uno scambio con Pjanic.

BENEVENTO – Il presidente Oreste Vigorito, ha parlato anche di mercato durante un intervento a Ottogol, in onda su OttoChannel Tv: “Foggia lavora per tutto l’anno. Solo quando è veramente convinto che la trattativa possa andare in porto, allora subito dopo parla con me. Sturridge sarebbe un onore per qualsiasi squadra italiana, quindi non posso dire che non sono d’accordo. Non mi meraviglierei se avesse aperto un colloquio per capire le intenzioni di Sturridge”. Contatti anche per l’arrivo di Gervinho, attuale attaccante del Parma.

AMAURI – “Ho 40 anni ma, quando ho visto che i tifosi del Palermo mi inviavano decine di messaggi, ho riflettuto e, a essere sincero, ha pensato a un possibile ritorno in campo”. Sono le dichiarazioni di Amauri. “Certo, non sono l’Amauri che hanno ammirato – le sue parole in un’intervista a One Football – ma loro vogliono che torni a giocare per il Palermo. Se decidessi di tornare in campo dovrei cominciare a lavorare fin da subito. Mi piacerebbe molto”.

ATALANTA – Il club nerazzurro pesca in casa Juventus. Stando a ‘Sky Sport’ definito l’ingaggio dai bianconeri di Simone Muratore, centrocampista della Juve Under 23 e convocato da Sarri in prima squadra nelle ultime due gare con Napoli e Bologna.

GENOA – Preziosi avrebbe fatto concreti passi in avanti per aggiudicarsi le prestazioni di Armin Gigovic, mezz’ala classe 2002 dell’Helsingsborgs. E’ considerato il nuovo Milinkovic-Savic, operazione da 3 milioni di euro.

TORINO – Il club granata ha chiesto al Napoli l’attaccante Petagna, attualmente alla Spal. L’operazione sarebbe quella in prestito con obbligo di riscatto, il club azzurro non ha chiuso alla soluzione.

Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i calciatori che potrebbero cambiare maglia a stretto giro di posta.