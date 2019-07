Calciomercato Hellas Verona, i botti per Juric: 4 nuovi innesti, l’11 per l’assalto alla salvezza [FOTO]

CALCIOMERCATO HELLAS VERONA – Missione salvezza. Dopo una stagione di alti e bassi l’Hellas Verona è riuscito nell’impresa di conquistare la promozione nel campionato di Serie A dopo la lotteria dei playoff ben condotta, alla fine ha vinto la squadra con la rosa più attrezzata e che è uscita fuori con il passare delle giornate. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi anche nel campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di disputare una stagione tranquilla e raggiungere la salvezza anche con un pò di anticipo. La scelta per la panchina è stata importante, è arrivato infatti Ivan Juric, il tecnico ha intenzione di rilanciarsi dopo l’addio al Genoa, può essere la stagione della definitiva consacrazione. La dirigenza è attivissima sul calciomercato, chiuse trattative molto importanti, difesa completamente nuova, innesto anche per il centrocampo. Sfoglia la fotogallery in alto per scoprire il nuovo 11 dell’Hellas Verona, squadra già competitiva per raggiungere l’obiettivo salvezza.