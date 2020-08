Calciomercato, innesto in prospettiva del Milan. Piatek verso il ritorno in Italia, Torino senza sosta e l’Atalanta sfoglia la margherita

Quella di ferragosto sarà una giornata sicuramente più tranquilla sul fronte calciomercato, la vigilia è stata invece attivissima con diverse trattative avviate dalle squadre del campionato di Serie A. Ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio, si muovono anche le medie e le piccole.

MILAN – Emil Roback è un nuovo calciatore del Milan.“L’Hammarby ha trovato l’accordo con il Milan per il trasferimento di Emil Roback. Il talento offensivo di 17 anni lascia così il club e continuerà la sua carriera in uno dei club più grandi del mondo. L’anno scorso Emil Roback aveva firmato un contratto con la prima squadra dell’ Hammarby, dopo tre anni passati nell’Accademy del club. Allo stesso tempo, da tempo c’è un interesse per Emil da parte di club stranieri, e ora è chiaro che l’attaccante lascerà l’Hammarby per approdare nel Milan”.

TORINO – Il club granata è veramente scatenato. In mattinata ha definito l’affare Ricardo Rodriguez. Adesso occhi per il centrocampo, vicino Linetty, con la Sampdoria si parla anche di Ramirez.

ATALANTA – L’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella. Per il ruolo di attaccante sono tre i calciatori valutati: Jeremie Boga del Sassuolo, Florian Thauvin del Marsiglia e Taison dello Shakhtar Donetsk. Per la fascia c’è Florenzi in caso di addio di Gosens.

FIORENTINA – Scatto per l’attacco del club viola. Il calciatore scelto è Piatek, ancora contatti negli ultimi giorni per provare a raggiungere l’intesa.

BOLOGNA – C’è anche il giovane Esposito tra gli obiettivi per l’attacco. Il club rossoblu ha intenzione di costruire una squadra ambiziosa e l’identikit dell’interista stuzzica molto.

BENEVENTO – Il club neopromosso non si ferma. Presentata un’offerta allo svincolato Bonaventura, l’ex Milan sta valutando la proposta. Per il centrocampo è quasi fatta per Ionita del Cagliari.

Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con i calciatori che potrebbero cambiare maglia.