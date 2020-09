Calciomercato Inter, adesso l’attaccante: tra sorprese e conferme, i nomi al vaglio

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter si candida ad essere la principale candidata alla vittoria dello scudetto nella prossima stagione, insieme alla Juventus può contare sulla rosa più forte. E’ arrivato Hakimi per la fascia, in difesa Kolarov è in grado di garantire qualità ed esperienza, il prossimo colpo sarà Vidal. Il cileno è pronto a raggiungere Milano nelle prossime ore e poi potrà a mettersi a disposizione dell’allenatore Antonio Conte.

Poi la rosa si completerà con l’arrivo di un altro attaccante. Lukaku rappresenta una certezza, Lautaro potrebbe continuare in nerazzurro nonostante i continui assalti di Barcellona e Real Madrid, ma non è da escludere completamente la partenza. E in entrata? Si sta cercando un calciatore in grado di rappresentare un’alterativa al belga, sono diversi i calciatori al vaglio. Il preferito è Dzeko (sarebbe un titolare), ma il bosniaco sembrerebbe vicino alla Juventus. Si cerca sempre Giroud, vecchio pallino e nel mirino proprio dei bianconeri. Il nome di giornata è quello di di Fernando Llorente. Ma non è finita, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le possibili soluzioni in casa Inter.