Calciomercato Inter, arrivano le bocciature: in tanti sulla graticola, i calciatori con la valigia in mano

CALCIOMERCATO INTER – Il bilancio non può essere positivo. Altro passo falso per la squadra di Antonio Conte che ha fallito la partita contro il Bologna e la possibilità di avvicinarsi al secondo posto occupato dalla Lazio. I nerazzurri hanno perso una grande chance, quella di poter lottare per scudetto dopo la situazione incerta successiva al lockdown per il Coronavirus. Invece la squadra si è dimostrata debole e palesato evidenti difficoltà dal punto di vista tecnico. Contro Sassuolo e Bologna le prestazioni non sono state all’altezza, male anche contro il Parma nonostante la vittoria. Sul banco degli imputati sono finiti diversi calciatori, ecco la situazione per reparto.

PORTIERE – Non ci sono grosse difficoltà sul fronte portieri, con la conferma di Handanovic e Padelli, tornerà Radu per diventare la riserva dello sloveno.

DIFESA E CENTROCAMPO – Il sicuro partente è il difensore Godin, il calciatore ha incontrato qualche difficoltà e cambierà aria, arriveranno sicuramente almeno due innesti, valutazioni anche su Ranocchia. In mediana si preannuncia una vera e propria rivoluzione considerando l’arrivo di Hakimi e quello probabile di Tonali. Via Vecino, Gagliardini, Borja Valero, Moses e Biraghi.

L’ATTACCO – Solo Lukaku è certo della conferma. Martinez è condizionato dalla voci di mercato ed il futuro è ancora tutto da scrivere, Sanchez non ha convinto al 100% anche a causa dei continui problemi fisici mentre Esposito potrebbe essere mandato in prestito in qualche squadra di Serie A per giocare con continuità. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i calciatori con la valigia in mano.