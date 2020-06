Calciomercato, l’Inter chiude per Hakimi. Il Milan rifà il centrocampo e pensa ad uno scambio, novità Callejon

Altra giornata importante sul fronte calciomercato. Le squadre iniziano a muoversi in vista della prossima stagione, anche se siamo nel rush finale e decisivo dei campionati. Tante le indiscrezioni, gli affari in chiusura e quelli appena nati ma che potrebbero avere sviluppi a breve. Ecco tutti i movimenti nel dettaglio.

INTER – L’Inter è ad un passo da Achraf Hakimi, esterno attualmente in prestito al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. Secondo ‘Sky Sport’, il giocatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento a Milano ed vicino è anche l’accordo col Real Madrid: affare da circa 40 milioni di euro per il classe 1998.

MILAN – Si muove anche il Milan. I rossoneri vogliono mettere mano al centrocampo e pensano all’irlandese classe 1992 Jeff Hendrick, di proprietà del Burnley. Il contratto del mediano è in scadenza e il Milan potrebbe chiudere il colpo a parametro zero. Nel mirino c’è sempre Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo. Sull’ungherese c’è mezza Europa ma il Milan potrebbe giocare la carta Rangnick, visto che la squadra austriaca è di proprietà della Red Bull. Affare in chiusura per una cifra intorno ai 25 milioni. Il Diavolo pensa anche ad uno scambio tra Leao e Scamacca con il Sassuolo. Il portoghese non ha convinto e la punta italiana, in prestito all’Ascoli, piace molto.

NAPOLI – Novità anche in casa Napoli per quanto riguarda José Maria Callejon. Lo spagnolo è in scadenza e come noto non rinnoverà il contratto. Nelle ultime ore però c’è l’accordo per il prolungamento sino al 31 agosto, il che permetterà agli azzurri di avere a disposizione l’esterno ancora per qualche mese. I partenopei intanto si attivano per il sostituto. Come riporta ‘calciomercato.it’, piace Oussama Idrissi, ala dell’AZ Alkmaar.

BOLOGNA – Importante giornata di rinnovi in casa Bologna. Prolungano fino al 2021 Palacio, Danilo e Da Costa. Questo il comunicato ufficiale della società: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Angelo Da Costa, il difensore Danilo Larangeira e l’attaccante Rodrigo Palacio per il prolungamento dei rispettivi contratti fino al 30 giugno 2021”.

BONAVENTURA – Importanti novità sul futuro di Giacomo Bonaventura, centrocampista in scadenza con il Milan. Come riporta ‘Sky Sport’, su di lui ci sono la Lazio, la Fiorentina, il Napoli il Benevento, prossimo alla promozione.

GENOA – Il Genoa è forte su Roberto Insigne, protagonista della stagione trionfale del Benevento. Sul calciatore ex Napoli, fratello di Lorenzo, c’è anche il Monza.

TORINO – Il Torino si muove per le corsie esterne. Il ds Vagnati potrebbe pescare della SPAL: piace, infatti, Fares. Altro nome caldo, come riportato da ‘Tuttosport’, è quello di Schelotto, ex Inter, attualmente al Brighton.

