Calciomercato Inter, Conte chiama e la dirigenza risponde: super colpi per il definitivo salto di qualità

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter sta per concludere una stagione veramente positiva, la squadra di Antonio Conte ha completato il campionato al secondo posto ad un solo punto dalla Juventus, l’impressione è quella di poter alzare ulteriormente l’asticella considerando la rivoluzione della Juventus che è iniziata con il cambio di allenatore e continuerà con i movimenti sul fronte calciatori. I nerazzurri sono stati grandi protagonisti anche in Europa League, si giocheranno l’ultimo atto nella partita contro il Siviglia, l’obiettivo è quello di alzare il trofeo. La dirigenza si è già mossa sul fronte calciomercato, sono in arrivo altri calciatori in grado di aumentare la qualità di una squadra già forte.

PORTIERE E DIFESA – In porta è stato deciso di continuare con Handanovic, una certezza nonostante qualche piccolo errore nell’arco della stagione. In difesa si sta lavorando per un altro calciatore in grado di fare la differenza, il nome è quello di Smalling, i rapporti con lo United sono buoni e si stanno intensificando i contatti.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Manovre importanti per la mediana. Sulla fascia è già arrivato Hakimi, calciatore di grande talento che può diventare uno dei migliori nel suo ruolo. L’altro nome per la fascia è quello di Emerson. Per il centrocampo non è un mistero: Tonali è vicino a diventare un calciatore nerazzurro. In attacco dopo il riscatto di Sanchez occhi su un altro centravanti, ritorno di fiamma per Edin Dzeko. E ovviamente non può mandare il grande sogno. Impossibile. O forse no. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le soluzioni valutate, tanti nomi sul taccuino.