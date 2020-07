Calciomercato Inter, il doppio colpo è servito: novità a centrocampo, il nuovo 11 per Conte [FOTO]

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter ha già fatto un importante passo in avanti, essere in lotta per lo scudetto rappresenta già un successo per una squadra che negli ultimi anni non ha fatto benissimo. La mossa che ha regalato maggiori soddisfazioni è stata la scelta dell’allenatore, Antonio Conte è un top nel suo mestiere e l’ha dimostrato anche in questa stagione, rappresenta un punto di partenza. L’ex Ct della Nazionale riesce a tirare fuori il meglio dalla squadra e tutti danno il 100%. Il tecnico ha dovuto fare i conti con poche rotazioni, soprattutto in attacco e per puntare a posizioni ancora più di vertice, la dirigenza dovrà muoversi sul mercato. E i primi botti sono stati già messi a segno.

Il portiere e la difesa

Handanovic continua ad essere uno dei migliori portieri in circolazione e continuerà a guidare la porta dei nerazzurri. In difesa le idee sono chiare, Skriniar e de Vrij sono due sicurezze, mentre c’è incertezza su Godin. Ha dimostrato di essere già pronto Bastoni, le ultime prestazioni dell’ex Parma sono state veramente confortanti tanto da poter rappresentare un punto di riferimento. Servirà l’innesto almeno di un calciatore di esperienza per la retroguardia.

Il centrocampo e l’attacco

Il primo innesto è stato piazzato per il centrocampo: si tratta di Hakimi. E’ un calciatore dal futuro assicurato, l’Inter ha piazzato un grande colpo perché è un calciatore giovane, ma che ha già dimostrato tanto. Il prossimo pronto a diventare nerazzurro è Sandro Tonali, altro super innesto per presente e futuro. E’ già uno dei migliori nel suo ruolo, per visione di gioco e quantità è già un top, anche in questo caso servirà un esborso di circa 40 milioni di euro. Spazio poi a Barella per una squadra sempre più giovane. In attacco il punto di riferimento sarà Lukaku, poi c’è il grande dubbio Lautaro Martinez che è sempre corteggiato dal Barcellona, ma l’addio non è così certo. In caso di cessione il nome è quello di Griezmann proprio dei blaugrana, poi si segue in modo un pò marginale la situazione di Cavani. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con i nuovi botti dell’Inter ed il possibile 11.