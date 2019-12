Calciomercato Inter, è fatta per due colpacci da scudetto: il nuovo 11 per l’assalto al primo posto

CALCIOMERCATO INTER – Stagione molto importante dell’Inter, il club nerazzurro nell’ulimo match ha vinto agevolmente contro il Genoa, la squadra di Antonio Conte ha risposto alla Juventus, le due squadre sono in testa alla classifica con lo stesso numero di punti. L’Inter è una seria candidata alla vittoria finale ma non dovrà mollare di un centimetro per continuare a contrastare la corazzata Juventus. L’ex Ct della Nazionale è un assoluto protagonista in panchina, sta tirando fuori il meglio dalla squadra nonostante una rosa inferiore almeno rispetto due-tre squadre, per provare a lottare fino alla fine ha bisogno di almeno tre innesti. Due sono ormai ai dettagli, il primo riguarda l’arrivo di Arturo Vidal, il cileno è in rottura definitiva con il Barcellona, ha denunciato il club blaugrana segno che ha intenzione di cambiare aria. Con l’Inter l’accordo è stato raggiunto, manca ancora quello tra le società ma sembra questione di ore nonostante l’inserimento della Juventus. Per la fascia troppo oneroso l’investimento per Marcos Alonso, si è deciso quindi di chiudere con il Parma per Darmian. Infine in arrivo il nuovo attaccante. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con il nuovo 11 dopo gli ultimi botti di calciomercato.