Calciomercato Inter, la lista della spesa di Conte: 12 nomi sul taccuino per una squadra da sogno

CALCIOMERCATO INTER – Le ultime prestazioni dell’Inter sono state da dimenticare, in particolar modo la sconfitta casalinga contro il Bologna ha lasciato il segno. I nerazzurri hanno fallito una grande occasione, quella di accorciare dalla Lazio e di provare a rimanere in scia alla Juventus. Lo scudetto non è più un obiettivo, adesso servirà concludere la stagione nel miglior modo possibile. Antonio Conte è rimasto deluso dal rendimento di alcuni calciatori, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dell’atteggiamento. Già decise alcune bocciature, il dirigente Marotta si è messo al lavoro, il colpo Hakimi rappresenta un ottimo biglietto da visita, ma non è di certo finita: arriveranno almeno altri 3-4 giocatori di primo livello.

PORTIERE E DIFESA – Sul fronte portiere Handanovic è una sicurezza, previsto il ritorno di Radu che sarà il secondo portiere, il terzo invece Padelli. In difesa si cerca il sostituto di Godin, il nome in pole è quello di Izzo.

IL CENTROCAMPO – Manovre grosse a centrocampo, Tonali è ad un passo ed è partita la caccia anche a Vidal. Si prova a prendere anche un esterno, Emerson e Marcos Alonso le soluzioni calde.

L’ATTACCO – Molto dipenderà da Lautaro Martinez, ma comunque sono previsti almeno tre innesti. Il reparto avanzato è stato un punto debole dal punto di vista delle rotazioni, solo Lukaku è certo di rimanere, Sanchez non ha convinto al massimo anche a causa degli infortuni, Esposito potrebbe essere girato in prestito. Si cerca un colpaccio, Griezmann e Cavani stuzzicano tanto. Ma non solo, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione.