Calciomercato Inter, il nuovo 11 di Conte tra acquisti e obiettivi secondo Gazzetta [FOTO]

L’Inter inizia a prendere forma. E’ probabilmente la squadra di Serie A che, almeno finora, si è rinforzata maggiormente, andando ad aggiungere tasselli di una certa caratura come quelli di Godin e Sensi in seguito al già importante ingaggio di Conte. Ma non è finita qui: gli obiettivi sono tanti, tra centrocampo e attacco, e lo scopo e regalare la squadra quasi pronta al tecnico per l’inizio del ritiro.

La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine odierne, prova così ad ipotizzare il nuovo 11 della squadra nerazzurra tra innesti e obiettivi. La certezza è il modulo, 3-5-2. I nuovi acquisti al momento sono 2, gli obiettivi ben 4.