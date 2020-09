Calciomercato, l’Inter cala il tris. Duello per Keita, nuovo attaccante per Atalanta e Bologna

Il weekend regala grande spettacolo anche sul fronte calciomercato, si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A e l’intenzione è quella di completare le rose nel minor tempo possibile. Nelle ultime ore il club più attivo è l’Inter, ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

INTER – Nerazzurri scatenati. Secondo alcune voci dall’estero già oggi Arturo Vidal potrebbe raggiungere Milano e firmare il nuovo contratto. Ma non solo, si sta lavorando per chiudere un doppio colpo dal Chelsea, il centrocampista Kante e Marcos Alonso per la fascia mancina.

Niko Kovac, allenatore del Monaco, parla di Brozovic: “Un ottimo giocatore, l’ho allenato in passato nell’Under 21 croata. Ma non è un giocatore che ci interessa, seguiamo altre piste”.

MILAN – “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Anton Ciprian Tătăruşanu dall’Olympique Lyonnais. Il portiere si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023. Nato a Bucarest (Romania) il 9 febbraio 1986, Ciprian Tătăruşanu ha mosso i primi passi nel calcio professionistico nella Juventus Bucarest, prima di passare al Gloria Bistrita con cui ha collezionato 47 presenze in 3 stagioni. Nel 2009 si è trasferito alla Steaua Bucarest dove in 5 anni ha totalizzato 186 presenze e vinto 2 campionati, 1 Coppa di Romania e 1 Supercoppa di Romania, per poi approdare in Italia, alla Fiorentina, con cui ha giocato 101 partite in 3 stagioni. Nell’estate 2017 il trasferimento in Francia, prima al Nantes, con cui ha collezionato 67 presenze in 2 anni, e poi al Lione con cui ha disputato 6 partite in due stagioni. Vanta 68 presenze con la Nazionale della Romania con cui ha debuttato il 17 novembre 2010 in amichevole contro l’Italia. Tătăruşanu nella giornata di oggi, sabato 12 settembre, si è unito ai suoi compagni di squadra e all’allenatore Stefano Pioli al Centro Sportivo di Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale. Il portiere indosserà la maglia numero 1”.

ATALANTA – Colpo veramente importante per il club nerazzurro. Si tratta di Sam Lammers: l’attaccante, attualmente al PSV Eindhoven, costerà circa 9 milioni di euro.

FIORENTINA – Interessante sondaggio per l’attacco. Il club viola sta sondando il terreno per l’ex Inter Keita Balde, avviati i contatti con l’entourage del calciatore del Monaco. Sul giocatore inserimento anche della Sampdoria.

TORINO – Casting per il centrocampo, ecco tutti i nomi: Vera (Argentinos Juniors), Pereyra (Watford), Biglia (svincolato), Krunic (Milan).

BOLOGNA – Soluzione per l’attacco. Vlahovic della Fiorentina sembrava vicino al Verona, ma l’inserimento dei rossoblu potrebbe fare la differenza.

