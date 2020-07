Calciomercato, intreccio Juve-Milan-Inter-Napoli: che valzer di attaccanti!

Il calciomercato è già entrato nel vivo, le dirigenze si muovono per costruire le squadre per la prossima stagione, in particolar modo le big. Alcuni club hanno piazzato già alcuni colpi, come Juventus e Inter, vicino all’innesto anche il Napoli mentre è un pò più indietro il Milan. Si preannuncia un valzer di attaccanti, ecco tutto nel dettaglio.

JUVENTUS – Il club bianconero sta valutando con molta attenzione il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita è tornato in forma, ma al termine della stagione potrebbe comunque lasciare l’Italia. La dirigenza della Vecchia Signora si è messa alla ricerca di un sostituto ed il nome in pole è quello di Milik del Napoli. La concorrenza per il polacco non manca, l’alternativa porta ad un altro grande nome: Edin Dzeko. Il bosniaco è reduce da una stagione importante, ma la Roma ha problemi economici e potrebbe cedere il bomber, sondaggio per Sarri.

INTER – Dzeko continua, però, ad essere un pupillo anche dell’Inter. Conte chiede un pacchetto offensivo formato da 5 calciatori e con esperienza, Edin è un vecchio pallino e sembra certo un ritorno di fiamma. Per il resto molto dipenderà dal futuro di Martinez, in caso di addio del ‘Toro’ si procederà con l’arrivo di un big: Griezmann e Cavani i nomi più caldi.

MILAN – Il club rossonero si sta muovendo di meno rispetto alle altre squadre. Ma indovinate chi ha messo nel mirino? Dzeko, ovvio. Si cerca un calciatore con queste caratteristiche considerando l’addio di Ibra. L’intenzione è costruire una squadra giovane, ma un innesto di esperienza è indispensabile.

NAPOLI – Anche il Napoli su Dzeko? No. Il club azzurro ha quasi preso Victor Osimhen del Lille, operazione da quasi 70 milioni di euro. Sarà con ogni probabilità l’attaccante di riferimento con Insigne da una parte e… Bernardeschi dall’altra. L’ex Fiorentina potrebbe trovarsi a disposizione di Gattuso senza rientrare nell’operazione Milik. Ma Bernardeschi è seguito anche dal Milan. Un clamoroso valzer di attaccanti destinato ad infiammare le prossime settimane di mercato.

