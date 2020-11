Qualche giorno fa, tramite le pagine di CalcioWeb, avevamo segnalato il profilo di Jordan Obita, uno dei più interessanti terzini di sinistra disponibili sul mercato degli svincolati. Si tratta di un calciatore che può essere schierato in entrambe le fasce, sia in difesa che a centrocampo. Tantissime esperienze negli ultimi 10 anni, tutte in Inghilterra: Reading, Barnet, Gillingham, Portsmouth e Oldham. L’ultima avventura è stata ancora con il Reading. Adesso ha trovato una nuova squadra, secondo indiscrezioni della nostra redazione il calciatore ha firmato con l’Oxford United. L’operazione è stata portata avanti anche grazie all’intermediazione dell’agente Fifa Ruggero Lacerenza. Obita adesso può dimostrare tutto il suo valore e tornare su ottimi livelli di rendimento. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del calciatore.