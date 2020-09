Calciomercato Juventus, il casting per l’attacco: il preferito, il nome nuovo e l’outsider

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La scelta che può risultare decisiva per la stagione della Juventus. Il club bianconero si muove sul fronte calciomercato per regalare una squadra competitiva al tecnico Andrea Pirlo, arriverà anche un centrocampista ma il pensiero è rivolto al nuovo bomber. Nel corso delle ultime settimane sono stati tanti i nomi al vaglio, ecco la situazione del dettaglio.

SUAREZ – E’ sicuramente il nome preferito e quello in pole per diventare il nuovo attaccante bianconero. Ci sono tutti gli accordi, quello con il calciatore e con il Barcellona per l’indennizzo. C’è solo un ostacolo rappresentato dai tempi tecnici. Il Pistolero dovrà sostenere l’esame entro la prossima settimana, servirà ancora del tempo, la Juventus ha intenzione di aspettare un calciatore in grado di fare la differenza e che sarebbe un affare anche dal punto di vista economico. La Vecchia Signora non ha fretta, può già contare su Dybala e Cristiano Ronaldo.

DZEKO – E’ stato molto vicino alla Juventus, ma adesso la situazione si è complicata di molto. La Roma non riesce a sbloccare l’affare Milik con il Napoli e ovviamente non può liberare il bosniaco. La strategia in casa giallorossa è cambiata dopo l’infortunio di Zaniolo, il club non può permettersi di perdere un altro big.

MORATA – E’ una soluzione presa in considerazione qualche settimana fa. L’Atletico Madrid chiede una cifra molto alta per il cartellino, la Juventus non può permettersi l’investimento in questo momento considerando anche il costo dell’ingaggio. E’ un possibile outsider, ma solo a determinate condizioni economiche.

CAVANI – Paratici ha effettuato un sondaggio, ma ci sono tanti ostacoli. Un ingaggio altissimo che comprende anche delle commissioni, la volontà del calciatore dopo il passato al Napoli e proprio l’Atletico Madrid che in questo momento è molto vicino al Matador.

MILIK – Il polacco fa sempre parte dei pensieri della Juventus. Ma sarà molto difficile trovare l’accordo con il Napoli che continua a chiedere 40 milioni di euro.

GIROUD – E’ il nome nuovo delle ultime ore ed è quello più facilmente raggiungibile. Può essere definita come l’ultima spiaggia, in caso di difficoltà ad arrivare ad altri obiettivi. Eventualmente, un affare dell’ultimo minuto.

