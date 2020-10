Calciomercato Juventus, Chiesa ad un passo: come può cambiare l’11 di Pirlo, stuzzica una nuova soluzione

CALCIOMERCATO JUVENTUS – L’ultimo colpo in entrata, in grado di fare la differenza. L’inizio di stagione in casa Juventus è stato con alti e bassi, l’esordio contro la Sampdoria è stato molto importante poi contro la Roma si è registrato un leggero passo indietro soprattutto dal punto di vista tattico. Non sono mancate le difficoltà soprattutto in fase difensiva, il tecnico Andrea Pirlo dovrà lavorare moltissimo per evitare i troppi contropiedi con la squadra schierata, come successo più di qualche volta contro gli uomini di Fonseca. L’attacco è una garanzia, considerando il ritorno di Dybala, con Morata che può rappresentare una buona soluzione una volta raggiunta la migliore forma. Kulusevski può essere decisivo, ma deve giocare nel migliore ruolo, da trequartista o al massimo seconda punta come successo contro i blucerchiati.

L’intenzione a centrocampo è quello di affidarsi ad un centrocampo muscolare per permettere di schierare i tre calciatori offensivi, Arthur sarà un sicuro protagonista, Bentancur una buona spalla con Mckennie valida soluzione. In difesa sarà fondamentale il ritorno di De Ligt, con Bonucci e Chiellini potrà blindare la porta, per il momento continuerà ad essere adattato Danilo. I problemi più grossi si sono riscontrati sulle fasce, a destra continuerà ad agire Cuadrado, mentre sulla sinistra spazio a… Chiesa. Sì, perché i bianconeri sono vicini ad assicurarsi le prestazioni del calciatore della Fiorentina, intesa raggiunta con i viola per 60 milioni di euro, l’accordo con il calciatore c’è da diverso tempo. Prima di chiudere Paratici dovrà concludere alcune operazioni in uscita, fatta per Rugani al Rennes, si proverà a cedere De Sciglio e Douglas Costa, più la rescissione di Khedira. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con il possibile nuovo 11 della Juventus.