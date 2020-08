Calciomercato Juventus, fuochi d’artificio dalla Spagna: “i colpi che hanno convinto Ronaldo”, i nomi per Pirlo

CALCIOMERCATO JUVENTUS – E’ appena iniziata l’era Pirlo in casa Juventus. E’ arrivata una mossa a sorpresa per il club bianconero, prima l’esonero di Maurizio Sarri poi la decisione di affidare la panchina all’ex centrocampista bianconero. Si tratta di una mossa azzardata quella della Vecchia Signora, ma che potrebbe confermarsi vincente. Pirlo ha dimostrato di essere un allenatore in campo anche durante la carriera da calciatore, adesso dovrà prendere in mano lo spogliatoio, ricompattare l’ambiente, ma soprattutto riportare fiducia ad una squadra che ha bisogno di ripartire dopo la delusione per l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione.

Pirlo ha intenzione di ripartire dal 4-3-3, ma soprattutto da calciatori giovani ma già pronti ed in grado di fare la differenza. Arrivano aggiornamenti veramente clamorosi direttamente dalla Spagna. Secondo Don Balon si starebbe pensando ad un mercato grandi firme, pronti colpi che avrebbero convinto Cristiano Ronaldo a rimanere in bianconero: Milinkovic-Savic, Kane e Bellerin per 210 milioni totali l’investimento per il serbo della Lazio (70 milioni), l’attaccante del Tottenham (100 milioni) e il laterale dell’Arsenal (40 milioni). Ma non è di certo finita, sono tanti altri i nomi che stanno circolando per la Juventus, richieste da parte di Pirlo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto per tutti gli obiettivi della Juventus.