Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: “l’11 per la prossima stagione, super attaccante al fianco di Ronaldo e nuovo centrocampista”

Pensare al calcio in questa situazione di emergenza è difficile. Ma le squadre devono farlo, anche in vista di una possibile ripresa del campionato nei prossimi mesi qualora ci fossero le condizioni di sicurezza. La Juventus, in particolare, guida la classifica della Serie A e proverà a conquistare l’ennesimo Scudetto. Ma la testa dei bianconeri è soprattutto alla Champions. Non si sa ancora se e quando si giocherà la gara di ritorno contro l’Olympique Lione, ma quel che è certo è che la Vecchia Signora deve rimontare il gol di svantaggio patito in terra francese. E l’occhio delle squadre italiane è sempre vigile sul mercato. I tifosi bianconeri sognano grandi colpi nella prossima sessione, mantenendo l’ossatura dell’attuale formazione. Il quotidiano inglese ‘The Sun’ ha provato ad ipotizzare l’undici della Juventus per la stagione 2020-2021. I due grandi colpi sono a centrocampo e in attacco. In effetti il primo reparto a sembrare in difficoltà è stato quello mediano. Tanti i calciatori “testati” da Maurizio Sarri in questa stagione, tante le prove tattiche, ma poche sono state le soluzioni efficaci e convincenti. Ecco perché il primo rinforzo per la Juventus potrebbe arrivare in quel reparto. E il nome che circola con insistenza, ipotizzato dal ‘The Sun’ è legato ancora una volta al Lione. Stiamo parlando di Houssem Aouar, centrocampista francese di origini algerine. Tre gol in Ligue 1 fino alla sospensione, uno in Champions. Protagonista anche contro la Juve nella gara d’andata con la grande giocata in occasione dell’assist per il gol di Tousart. Prezzo alto. Si parla di quasi 70 milioni di euro, ma Aouar potrebbe essere l’elemento in grado di fare la differenza.

L’altro colpo di cui parlano in Inghilterra è un grande centravanti, anch’egli protagonista in questa stagione in Champions. Per arrivare all’attaccante servirebbe qualche sacrificio. In primis quello di Gonzalo Higuain. Il suo rendimento è rimasto sempre altalenante. L’argentino potrebbe salutare per accasarsi altrove. L’altra cessione eccellente potrebbe essere quella di Miralem Pjanic. Il bosniaco viene dato per partente in quasi ogni sessione di calciomercato ma è l’unico “cedibile” che consentirebbe una certa liquidità. Gli estimatori non mancano. Fatti questi due “sacrifici” si potrebbe puntare a regalare a Sarri, o chi per lui, un attaccante dall’appeal internazionale. Cessioni necessarie per un 11 altamente offensivo e di qualità, capace di tentare l’assalto a quella Champions tanto desiderata. In alto la FOTOGALLERY con tutti i nomi e l’ipotetico 11 della Juventus 2020-2021.