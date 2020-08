Calciomercato Juventus, Pistocchi sgancia le bombe: “ecco il nuovo 3-4-1-2 di Pirlo”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Arrivano vere e proprie bombe sul calciomercato della Juventus. Una prima certezza è che il club bianconero ha in mente una mezza rivoluzione in vista della prossima stagione, la scelta di esonerare l’allenatore Maurizio Sarri e affidare la panchina ad Andrea Pirlo rappresenta un primo grande segnale sulle intenzioni della dirigenza. E’ vero che la squadra ha vinto il nono scudetto consecutivo, ma il club è arrivato ad una conclusione: è finito un ciclo e l’obiettivo è ripartire da un tecnico giovane e da una rosa da rivedere. Prevista una mezza rivoluzione. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha pubblicato due tweet sul mercato in entrata ed uscita del club bianconero. Il primo sulle mosse in uscita: “Pirlo ha chiamato De Sciglio, Khedira, Higuain, Douglas Costa, Aron Ramsey e… Paulo Dybala. Sono tutti in lista di trasferimento”. Arrivano dunque altre conferme su una possibile uscita della Joya.

Ma gli aggiornamenti più importanti riguardano i movimenti in entrata. Secondo quanto riporta il giornalista il tecnico Andrea Pirlo sarebbe indirizzato per la difesa a 3, come possibile riserva in difesa è citato Romero, reduce dall'esperienza con la maglia del Genoa. Manovre a centrocampo, i nomi sono quelli di Locatelli e Thomas, calciatore dell'Atletico Madrid. Infine, sempre secondo Pistocchi, le soluzioni per l'attacco. Kulusevski o Pogba alle spalle di Dzeko e Cristiano Ronaldo, come alternativa è stato lanciato il nome di Griezmann.