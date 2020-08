Calciomercato Juventus, al via la rivoluzione: già decise 9 cessioni, addii eccellenti

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Un fallimento. Può essere considerato così il percorso della Juventus in Champions League, si è conclusa una stagione deludente per il club bianconero nonostante la vittoria dello scudetto. E’ stato raggiunto l’obiettivo minimo, ma il rendimento in Europa è stato ben al di sotto delle aspettative. Sono già iniziate le valutazioni da parte del presidente Andrea Agnelli, non dovrebbero esserci grossi scossoni dal punto di vista dirigenziale, discorso diverso invece per allenatore e calciatori. Sarri rischia l’esonero, i bianconeri hanno già contattato alcuni tecnici per valutare la disponibilità al trasferimento.

Si procederà sicuramente con una mezza rivoluzione anche sul fronte rosa, in tanti sono infatti con la valigia in mano. In difesa via Rugani, le chance sono ormai finite, tante novità anche sul fronte terzini, addio per Danilo a De Sciglio. A centrocampo potrebbe essere data un’altra chance a Rabiot e Ramsey, oltre a Pjanic sono indiziati ad andarsene anche Matuidi e Khedira. Poi l’attacco. Quasi certa la cessione di Higuain, il presidente Agnelli è stato chiaro, l’intenzione è abbassare la media di una squadra che è la più ‘vecchia’ d’Europa. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i calciatori pronti a lasciare la Juventus.