Calciomercato, la Lazio accoglie Reina. Milan vicino al doppio colpo, lo Spezia sogna in attacco

CROTONE – Ahmad Benali ha prolungato il contratto fino al 2023. Il centrocampista libico è stato grande protagonista della promozione dei Pitagorici.

LAZIO – Pepe Reina è pronto a diventare il nuovo portiere della Lazio. Sull’estremo difensore c’era anche il Valencia, ma i biancocelesti hanno avuto la meglio. Reina firmerà un contratto biennale a 1,5 milioni a stagione più bonus. Il difensore Bastos si prepara a lasciare il club nei prossimi giorni. Per lui sondaggi seri dalla Turchia dove c’è il Basaksheir.

MILAN – Ad un passo il ritorno di Bakayoko in rossonero. Operazione complessiva da 30 milioni di euro, poi si potrà finalmente ufficializzare il tutto. Si tratta anche per Matias Vina del Palmeiras: il terzino uruguaiano è valutato dal club brasiliano circa 10 milioni di euro, la speranza è di portarlo in Italia ad una cifra lievemente più bassa.

NAPOLI – Gabriel Magalhaes ha scelto l’Arsenal. Beffato il Napoli, che aveva seguito a lungo il difensore del Lilla. Il centrale difensivo brasiliano svolgerà domani le visite mediche. Callejon, invece, dovrebbe accasarsi al Villarreal. Per la fascia sinistra si va forte su Karbownik, promettente 19enne del Legia Varsavia.

SPEZIA – Dopo aver raggiunto la prima storica promozione in Serie A, lo Spezia pensa in grande. Il sogno per l’attacco è Simone Zaza, centravanti del Torino.

VERONA – Gli scaligeri insistono per avere Vlahovic dalla Fiorentina.

ESTERO – Su Fernando Llorente c’è anche la Real Sociedad. Tanti club di Premier League su Duvan Zapata: l’Atalanta lo valuta 55 milioni. Su Perin piomba anche il Fulham (interessa anche al Genoa).