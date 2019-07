Calciomercato Lazio, Caicedo può lasciare: è caccia al vice Immobile, tutti i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO – Felipe Caicedo è sempre più lontano dalla Lazio. I biancocelesti gli offrono il rinnovo ma l’attaccante per ora rifiuta. Per l’ecuatoriano ci sono sirene cinesi e arabe. Come riporta l’odierna edizione del Corriere dello Sport, i nomi al vaglio per il sostituto sono tanti. Il primo è all’estero: si tratta di Luca Waldschmidt, grande protagonista all’Europeo Under 21 con la Germania. Il Friburgo lo valuta tra i 15 e i 20 milioni.

Si seguono due giovani di prospettiva in Sudamerica: Adolfo Gaich del San Lorenzo e Jan Hurtado del Gimnasia La Plata, sul quale c’è forte anche la Sampdoria. Per entrambi il costo è sui 10 milioni di euro.

Il profilo più esperto seguito all’estero è quello di Cenk Tosun, attaccante turco dell’Everton. Quest’anno non bene in Premier League, dopo le stagioni favolose in patria. Anche per lui servono tra i 15 e i 20 milioni.

L’ultima soluzione porta in Italia. Il nome è quello di Andrea Petagna. L’attaccante, che ha da poco compiuto 24 anni, è reduce da una stagione più che positiva con la Spal ed è ricercato da vari club. Per averlo servono almeno 20 milioni, cifra al momento ritenuta troppo alta dalla Lazio.

