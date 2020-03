Calciomercato Lazio, Lotito prepara il doppio colpo per Inzaghi: 11 super per campionato e Champions [FOTO]

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio ha già alzato l’asticella, ma l’intenzione è quella di essere grande protagonista anche in Europa. Il club biancoceleste ormai rappresenta una certezza da diversi anni, adesso però ha raggiunto un livello altissimo e può essere paragonata alle migliori squadre. La classifica del campionato di Serie A infatti parla chiaro, la compagine della Capitale guida al momento la graduatoria in attesa del recupero della Juventus contro l’Inter. E’ una serissima candidata alla vittoria considerando un momento di forma veramente entusiasmante, una squadra che ormai si conosce a meraviglia da anni ed infine un allenatore bravissimo: Simone Inzaghi. Ma i meriti sono da attribuire anche e soprattutto alla dirigenza, dal presidente Lotito fino al direttore sportivo Tare. Si pensa già al futuro con l’obiettivo di essere competitiva anche in Champions League, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport si starebbe pensando di piazzare ben 5 colpi nella prossima estate.

Il portiere e la difesa

Ci sono pochi dubbi sulla porta, sarà ancora Strakosha a difendere i pali. L’albanese non ha sbagliato quasi niente e rappresenta una grande certezza. Idee chiare anche sul fronte difesa. Acerbi e Luiz Felipe saranno i due titolari per il ruolo di centrale e sul centro-sinistra, mentre sul centro-destra si prepara l’assalto a Nacho, calciatore spagnolo del Real Madrid che non ha bisogno di presentazioni. C’è da valutare la situazione legata al futuro di Radu, il calciatore è in scadenza nel 2021 e si sta pensando di rinnovare il contratto. Il rumeno si merita la conferma considerando l’ottima stagione. Dubbi su Bastos, considerando anche la duttilità di Patric che può essere un vero e proprio jolly per la difesa.

Il centrocampo

La vittoria dello scudetto può dare maggiore forza alla Lazio, ma basta anche soltanto la qualificazione in Champions League per permettere di confermare i big. Stiamo parlando ovviamente di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, certamente ci sarà l’assalto di diversi club per i due gioielli, ma la Lazio ha la forza per confermarli in rosa. Sta facendo benissimo anche Lucas Leiva che rappresenta un punto di forza della squadra. Sull’out destro può crescere ancora di più Lazzari, a sinistra c’è Lulic che però è in scadenza, la Lazio sta cercando un’alternativa e un calciatore in grado di giocarsi una maglia da titolare.

L’attacco

Simone Inzaghi può contare sul capocannoniere del campionato: Ciro Immobile. Sarà ovviamente il titolare della prossima Lazio. Come rappresenta una garanzia Caicedo che quando chiamato in causa risponde presente. Poi c’è la situazione Correa che potrebbe essere l’unico ad essere sacrificabile dietro pagamento della clausola rescissoria di 80 milioni di euro (più per una questione economica dunque che tecnica). Poi un ingresso in entrata a livello internazionale, il nome è quello di Giroud, ma alla fine potrebbe preferirsi più una seconda punta come Depay. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con l’ipotesi del nuovo 11 della Lazio.