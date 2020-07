Calciomercato, la Lazio tenta il grande colpo. Scambio Milan-Fiorentina, duello Genoa-Torino

La sessione di calciomercato non è ancora partita ufficialmente, ma le dirigenze non stanno di certo a guardare con l’obiettivo di piazzare colpi a prezzi vantaggiosi. La situazione economica è difficile dopo l’emergenza Coronavirus, si lavorerà principalmente a scambi per le medie e le piccole. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

LAZIO – Il club bianconceleste è scatenato per la prossima stagione. Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid in prestito al Levante è sempre più vicino. Pronto un contratto quinquennale con un ingaggio che oscilla tra gli 1,5 e gli 1,7 milioni annui. E’ un attaccante. Secondo voci dall’estero il presidente Lotito avrebbe chiesto informazioni per David Silva, l’ex City sarebbe un colpo eccezionale.

ESTERO – Secondo Sport tre squadre si contenderanno Philippe Coutinho, brasiliano di proprietà del Barcellona: si tratta di Arsenal, Tottenham e Leicester.

Il Chelsea ha deciso di stringere i tempi per l’acquisto del 21enne Kai Havertz dal Bayer Leverkusen. Lo rivela il Guardian.

Secondo la Bild, il Borussia Dortmund avrebbe rifiutato un’offerta incredibile del Manchester United per Jadon Sancho: addirittura 89 milioni di sterline.

MILAN-FIORENTINA – Le due squadre starebbero pensando ad un scambio. I viola continuano il pressing per il centrocampista Paqueta, i rossoneri avrebbero chiesto il difensore Milenkovic come contropartita.

GENOA – Manovre in attacco, certo l’addio di Destro. Ritorno di fiamma per Perotti della Roma, si profila un testa a testa con il Torino. I granata continuano i contatti per Strefezza.

