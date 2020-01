Calciomercato Lecce, inizia la missione salvezza: il nuovo 11 dopo il doppio colpo [FOTO]

CALCIOMERCATO LECCE – Il Lecce non sta attraversando un buon momento almeno dal punto di vista dei risultati ma al momento sarebbe comunque salvo. La vittoria ormai manca da nove giornate ma le prestazioni sono state comunque buone con la squadra che ha raccolto meno di quanto seminato. L’obiettivo permanenza è ancora alla portata, in particolar modo saranno fondamentali le prossime due partite rispettivamente contro Verona e Torino. Le prossime gare non possono essere fallite per evitare di compromettere la stagione, la dirigenza sta lavorando con insistenza per rinforzare la rosa per la seconda parte di stagione. E’ fatta per gli arrivi di due colpi di grande spessore, si tratta del centrocampista Acquah e del trequartista Saponara, in particolar modo quest’ultimo può concedere tante soluzioni all’allenatore Liverani con possibilità anche di cambiare modulo. E non è finita si sta lavorando anche per l’arrivo di un difensore, contatti importanti nelle ultime ore. In alto ecco la fotogallery con la grafica del possibile nuovo 11 del Lecce.