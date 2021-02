La finestra di calciomercato si è chiusa ufficialmente, ma i club possono piazzare ancora i colpi attraverso gli svincolati. La sessione invernale non ha regalato tantissime emozioni, la pandemia da Coronavirus ha accentuato i problemi economici delle squadre. L’Atalanta ha chiuso una trattativa interessante, si tratta di Kovalenko. Le ultime ore hanno regalato per il Cagliari l’innesto di Rugani, la Fiorentina ha puntato sulla scommessa Kokorin e sull’ex Napoli Malcuit. Non si sono mosse Inter e Juventus, i nerazzurri non sono riusciti a concludere lo scambio con la Roma Dzeko-Sanchez, mentre i bianconeri non sono riusciti a regalare ad Andrea Pirlo un attaccante.

La lista svincolati

Il voto più alto lo merita sicuramente il Milan. I rossoneri guidano la classifica del campionato di Serie A e si sono ulteriormente rinforzati con l’arrivo di Mandzukic, ma anche con Meite e Tomori. Il Parma ha bisogno di risalire la classifica, il ritorno in Italia di Graziano Pellé promette molto bene. Stesso discorso per El Shaarawy che torna ad essere giallorosso. Il Torino punta tutto su Mandragora e Sanabria, l’Udinese ha piazzato il colpo Fernando Llorente. Non tutte le trattative sono però andate in porto, adesso c’è tempo con il mercato degli svincolati. Sono tantissime le occasioni, in alto la FOTOGALLERY con tutti i calciatori liberi e che possono subito firmare un nuovo contratto.