Calciomercato, maxi scambio Juventus-Roma. Attivissima la Fiorentina e le due di Genova

Anche oggi tantissime notizie di calciomercato, le squadre non stanno di certo e guardare in vista delle prossima stagione. Si muovono le grandi con l’obiettivo di ridurre il divario dalla Juventus, molto attive anche le medie e le piccole. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

BENEVENTO – E’ stato definito un innesto per il centrocampo. Si tratta Ionita del Cagliari, operazione conclusa nella giornata di oggi.

UDINESE – “Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Racing Club de Lens per la cessione a titolo definitivo del calciatore Seko Mohamed Fofana – si legge nella nota del club bianconero-. Fofana, classe 1995, era stato acquistato, nell’estate del 2016, dal Manchester City ed ha disputato, con la maglia bianconera, 119 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 13 reti, tutte realizzate in campionato”. “Nell’ultima stagione il centrocampista ivoriano è sceso in campo in 32 occasioni in campionato segnando 3 gol aggiungendo tre presenze in Coppa Italia. A Seko i migliori auguri per la sua nuova esperienza professionale”.

JUVENTUS-ROMA – Clamoroso tweet del giornalista Schira: “Asse caldo tra #Paratici e #Fienga: #Juventus e #Roma intendono sfruttare gli ottimi rapporti per confezionare un nuovo scambio (con plusvalenze incluse…) dopo Spinazzola-Pellegrini della scorsa estate. Sul tavolo i nomi di Rugani, De Sciglio, Kluivert, Florenzi e Bernardeschi”.

FIORENTINA – Nuova soluzione per il club viola. Occhi puntati su Leandro Paredes. Si sta lavorando con il Psg per un prestito con obbligo di riscatto.

NAPOLI – Il club azzurro programma il futuro. In tre hanno rinnovato: si tratta di Mario Rui, Elmas e Di Lorenzo.

BOLOGNA – E’ fatta per De Silvestri, grande richiesta dell’allenatore Mihajlovic. La Roma su Tomiyasu, il club rossoblu chiede 25 milioni di euro.

GENOA E SAMP – Tentativo del Genoa per Caprari della Sampdoria, la trattativa è sembrata subito in salita. I blucerchiati provano a fare la spesa in casa Napoli, gli obiettivi sono Kevin Malcuit, Hysaj e Luperto.

