Calciomercato Milan, affari con il Lione: contropartita nell’affare Paquetà. Mossa anche per il centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN – La stagione per il Milan è ufficialmente iniziata, il club rossonero ha vinto contro lo Shamrock, sono arrivate interessanti indicazioni in vista dell’avvio del campionato. La squadra di Stefano Pioli si candida ad essere grande protagonista, l’obiettivo è quello di continuare la striscia di risultati del periodo post lockdown con un rendimento da primato. La conferma di Ibrahimovic e l’arrivo di Tonali rappresentano già due ottimi biglietti da visita. E adesso potrebbe andare in porto un altro doppio affare.

Il Lione è sempre più convinto di Paquetà e per sbloccare la trattativa il club francese sembra intenzionato a mettere sul piatto un calciatore come Depay. L’olandese sembrava ad un passo dal Barcellona, ma la trattativa non è andata a buon fine. E’ legato al Lione da un altro anno di contratto ed i francesi non vorrebbero perderlo a parametro zero. Il Milan sta valutando la proposta, l’ex Manchester United è un profilo seguito da molto tempo ed in grado di fare la differenza. Per il centrocampo inserimento per Torreira, nel mirino anche del Torino dell’ex Giampaolo.