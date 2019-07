Calciomercato Milan, arrivano i botti per Giampaolo: 5 nuovi innesti, l’11 per l’assalto Champions [FOTO]

CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato del Milan non è ancora decollato ma la dirigenza è al lavoro per chiudere importanti trattative e nelle ultime ore sono stati effettuati passi in avanti molto importanti per costruire una squadra in grado di riscattare l’ultima stagione e provare a conquistare almeno la qualificazione alla prossima Champions League. La mossa per la panchina è stata coraggiosa, la dirigenza ha deciso di affidarsi all’ex Sampdoria Giampaolo, si tratta di un tecnico molto propositivo, il Milan cambierà completamente filosofia di gioco rispetto a quella con Gattuso. Nelle ultime ore importanti scatti di calciomercato con arrivi in difesa, centrocampo ed attacco molto vicini. In alto ecco la fotogallery con tutti i colpi ed il nuovo 11 a disposizione di Giampaolo.