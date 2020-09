Calciomercato Milan, una cessione e altri botti in entrata: i nomi per il salto di qualità

CALCIOMERCATO MILAN – Manovre importanti in entrata ed uscita. Il Milan ha intenzione di alzare l’asticella dopo l’entusiasmante ultima parte della scorsa stagione e si sta muovendo con insistenza sul fronte calciomercato. La conferma di Stefano Pioli in panchina rappresenta una prima base di partenza, poi è stato piazzato il colpo Tonali. Si tratta di un calciatore giovane ma con ancora importanti margini di miglioramento, già per il presente rappresenta una sicurezza.

Il prossimo movimento sarà probabilmente in uscita: Paquetà è sempre più vicino al Lione e nelle casse del club dovrebbero entrare poco meno di 25 milioni di euro. Le qualità del brasiliano non sono in discussione, ma il rendimento nell’ultima stagione non è stato all’altezza. Arriverà un altro centrocampista, si è un pò complicata la pista per il ritorno di Bakayoko, adesso in pole c’è Boubakary Soumaré del Lille. In difesa dovrebbe partire Duarte e a breve partirà l’assalto alla Fiorentina per Milenkovic. Ma sono anche altri i calciatori finiti nel mirino dei rossoneri, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi valutati.