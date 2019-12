Calciomercato Milan, il doppio colpaccio è servito: come cambia l’11 per risalire la classifica [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO MILAN – Stagione veramente difficile in casa Milan, il club rossonero è reduce dalla clamorosa debacle contro l’Atalanta, 5-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il club rossonero al momento sta lottando per evitare la retrocessione, ha vinto solamente partite contro squadre che sono in lotta per lo stesso obiettivo, appunto la salvezza. Adesso la squadra rossonera sta festeggiando il Natale ma il pensiero è già rivolto alla ripresa del campionato, partita fondamentale contro la Sampdoria in un vero e proprio scontro diretto. Nel frattempo sono stati giorni caldissimi in casa Milan, il club rossonero sta per chiudere un importante doppio colpo in entrata, un difensore ed un attaccante per Stefano Pioli. E’ ormai ai dettagli la trattativa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese si è convinto al ritorno in Italia e si prepara a vestirsi nuovamente di rossonero, lo svedese è ancora in forma e sembra ancora in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. L’altro calciatore ai dettagli è Jean-Clair Todibo, difensore francese del Barcellona che nonostante la giovane età ha impressionato quando chiamato in causa. Pioli così sembra intenzionato a rispolverare Suso come trequartista per mettere in risalto le qualità di Ibrahimovic e rilanciare anche Piatek. In alto ecco la fotogallery con il nuovo 11 per risalire la classifica, arrivano i botti di mercato.