Calciomercato Milan, tutti i nomi per Rangnick: le richieste per la squadra del futuro

CALCIOMERCATO MILAN – L’emergenza Coronavirus ha bloccato un pò tutto, pesanti conseguenze anche al mondo del calcio. La decisione è stata quella di sospendere i campionati, provvedimento inevitabile considerando la pandemia. C’è ancora incertezza sulla ripresa dei tornei, l’obiettivo è provare a tornare in campo i primi giorni di maggio e concludere tutto a giugno (compreso le coppe europee) con il rinvio di Euro2020. La stagione in casa Milan può essere considerata deludente, per questo motivo la dirigenza sta pensando ad una vera e propria rivoluzione. Il primo ad andare via è stato Boban, a seguire potrebbero essere Maldini e Massara. Si va verso l’addio anche con l’allenatore Stefano Pioli, per il sostituto sembra vicino l’arrivo Rangnick. Il tecnico avrebbe fatto già delle richieste sul mercato per accettare la sfida dei rossoneri, diversi i nomi seguiti: da Ajer del Celtic fino a Isak del Lille. come riporta ‘TuttoSport’. Sfoglia la fotogallery in alto per tutti gli obiettivi per la prossima stagione.