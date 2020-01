Calciomercato Milan, può tornare Allegri! Quattro volti nuovi per la prossima stagione, come cambia l’11 [FOTO]

CALCIOMERCATO MILAN – Stagione veramente deludente in casa Milan, il club rossonero al momento sta lottando per la salvezza, si tratta di un obiettivo sicuramente non all’altezza del club rossonero. Il nuovo corso sta deludendo, tutti i dirigenti sono finiti sul banco degli imputati per un mercato non all’altezza almeno fino al momento. Delusione anche sul fronte allenatore, la scelta di affidarsi a Giampaolo non ha portato gli effetti sperati, l’ex Sampdoria è stato esonerato dopo poco tempo, la stagione non è svoltata con l’arrivo di Stefano Pioli. Il tecnico ex Fiorentina completerà comunque la stagione ma l’intenzione è quella di affidarsi dalla prossima stagione ad un tecnico di grande esperienza. L’identikit è clamoroso e porta il nome di Massimiliano Allegri, il Milan sta provando a riportare l’allenatore a Milano. Nei prossimi mesi verranno intensificati i contatti, il tecnico potrebbe anche aprire all’accordo in mancanza di altre soluzioni. In arrivo anche la rivoluzione sul fronte mercato, l’intenzione è quella di confermare Donnarumma, si cerca un difensore con un possibile testa a testa tra Christensen e Todibo, a centrocampo il colpaccio può essere Matic ma si cerca anche un altro calciatore per completare il reparto considerando le cessioni di Paquetà e Calhanoglu. In attacco via Piatek, si punterà ancora su Zlatan Ibrahimovic, prende sempre più piede lo scambio tra Politano e Kessie. In alto ecco la fotogallery con il possibile nuovo 11 a disposizione di Massimiliano Allegri.